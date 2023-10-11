В Кремле призвали обеспечить населению в Газе минимальные потребности

Населению в секторе Газа нужно обеспечить хотя бы минимальные потребности. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля обратил внимание, что в конфликте Израиля и Палестины важно остановить террористические вылазки. Вместе с этим он считает, что пока рано говорить о возможностях урегулирования конфликта, пока он находится «в горячей фазе».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Песков заявил, что что Москва продолжает свои контакты со сторонами палестино-израильского конфликта. Так он ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», планирует ли Россия признать террористической радикальную группировку ХАМАС.