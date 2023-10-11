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В сети появилась кадры уничтожения украинского Су-25

Репортер Руденко показал кадры уничтожения украинского Су-25 при помощи БПЛА

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения украинского Су-25 при помощи модернизированного БПЛА с увеличенной дальностью полета.

«Данные кадры примечательны тем, что украинский истребитель был уничтожен новым барражирующим боеприпасом с дальностью поражения до 120 километров», — пишет Руденко.

Отмечается, что украинский штурмовик был уничтожен на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге, вне досягаемости артиллерии и обычной авиации, так как этот район плотно прикрыт украинскими силами противовоздушной обороны.

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Журналист издания 19FortyFive выделил российские дроны «Ланцет». По его словам, эти беспилотники-камикадзе доказали, что могут поражать самые разные цели, в том числе боевые танки и самолеты на авиабазах.

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