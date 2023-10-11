Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ХАМАС заявил, что не стреляет по детям

В ХАМАС заявили, что не стреляли по детям в Израиле

close
100%
Majdi Fathi/Global Look Press

Радикальная палестинская группировка ХАМАС заявила, что не ведет огонь по детям. Об этом сообщает «Би-би-си».

Движение призвало западные СМИ точно описывать события и «не становиться слепо на сторону сионистского нарратива, полного лжи и клеветы».

В заявлении ХАМАС говорится, что его солдаты и «Бригада Аль-Кассам» (военное крыло организации) наносят удары исключительно по «сионистской военной системе и системе безопасности».

Израильские военные показали иностранным журналистам последствия атаки ХАМАС на кибуц Кфар-Аза. Спасатели заявили, что в домах нашли множество тел, убитыми оказались целые семьи. По оценкам военных, в кибуце погибли не менее 40 детей. Они также заявили журналистам, что у некоторых из них были отрезаны головы. Власти Израиля не подтверждали эти данные, а СМИ не публиковали доказательства слов спасателей. При этом в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа 950 человек погибли, еще 5 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий