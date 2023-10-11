ХАМАС заявил, что не стреляет по детям

Радикальная палестинская группировка ХАМАС заявила, что не ведет огонь по детям. Об этом сообщает «Би-би-си».

Движение призвало западные СМИ точно описывать события и «не становиться слепо на сторону сионистского нарратива, полного лжи и клеветы».

В заявлении ХАМАС говорится, что его солдаты и «Бригада Аль-Кассам» (военное крыло организации) наносят удары исключительно по «сионистской военной системе и системе безопасности».

Израильские военные показали иностранным журналистам последствия атаки ХАМАС на кибуц Кфар-Аза. Спасатели заявили, что в домах нашли множество тел, убитыми оказались целые семьи. По оценкам военных, в кибуце погибли не менее 40 детей. Они также заявили журналистам, что у некоторых из них были отрезаны головы. Власти Израиля не подтверждали эти данные, а СМИ не публиковали доказательства слов спасателей. При этом в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа 950 человек погибли, еще 5 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.