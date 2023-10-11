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Посол Израиля в России назвал цель наземной операции Израиля

Бен Цви: целью наземной операции Израиля может стать освобождение заложников

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Посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью газете «Коммерсант» заявил, что целью наземной операции Израиля против ХАМАС может стать освобождение заложников.

По его словам, Израиль здесь преследует две цели. Вторая цель заключается в полном разрушении инфраструктуры ХАМАС для «исключения в будущем ракетных обстрелов Израиля и вторжения.

«Нужно дать понять жителям Газы, что для них лучшим вариантом является жизнь в мире и сотрудничестве с Израилем, мы поставляли им электричество и воду. В Израиле работали — и очень неплохо зарабатывали — десятки тысяч людей из Газы. Они хотели бы это делать и дальше, но ХАМАС разрушил их жизнь», — считает Бен Цви.

9 октября Александр Бен Цви заявлял, что наземная операция Израиля в секторе Газа является возможной.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в Кремле призвали обеспечить населению в Газе минимальные потребности.

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Война в Израиле
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