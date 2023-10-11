На Украине признали эффективность российских управляемых авиабомб

Российские бойцы нанесли по соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) среднекалиберными орудиями. Об этом пишет Business Insider.

Украинские военные рассказали журналистам издания, что ВС России наносит сокрушительные удары боевыми машинами пехоты с орудиями среднего калибра, которые «страшнее танков», так как стреляют быстрее.

В статье процитировали солдата ВСУ, который признался, что российские управляемые авиабомбы наносят ужасные раны.

«Украина стала полигоном, демонстрирующим, что происходит, когда в бою встречаются современные механизированные армии», — отметили военные аналитики издания.

Они подчеркнули, что эффективность среднекалиберных пушек позволяет предположить, что по мере развития бронетехники эти орудия будут оставаться на вооружении.

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