Египет опроверг данные, что Каир за 10 дней предупреждал Израиль об операции ХАМАС

Египет опроверг данные о том, что страна якобы предупредила Израиль о готовящейся операции ХАМАС за 10 дней до начала. Об этом сообщил портал Al-Youm as-Sabia со ссылкой на источник близкий к властям.

Накануне президент Египта страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет активизирует свои контакты с палестинской и израильской стороной, чтобы остановить эскалацию.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер заявил, что Саудовская Аравия и Египет могут остановить наступление Израиля на сектор Газа.