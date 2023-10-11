ЦАХАЛ нанес ракетный удар по Исламскому университету в сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции «Железные мечи» нанесла ракетный удар по Исламскому университету в сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских ВС.

В ЦАХАЛ утверждают, что университет служит крупным центром по производству оружия и подготовки инженеров радикального палестинского движения ХАМАС, боевики которого в минувшие выходные напали на территорию Израиля.

В ВС Израиля также заявили, что продолжают масштабные атаки в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.