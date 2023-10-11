США вывезли из Израиля военных, прибывших туда на учения

Военно-воздушные силы США после атаки палестинского движения ХАМАС вывезли американских военнослужащих с территории Израиля, которые находились там для участия в военных учениях. Об этом сообщает портал Defense One, ссылаясь на заявление представителя американских ВВС.

«Небольшое число американских военных, которые находились в Израиле, прилетели домой на транспортном самолете C-17», — говорится в публикации.

Собеседник издания уточнил, что самолет прилетел в Израиль пустым и при вылете на его борту находились «только американские военнослужащие».

Авторы портала указывают, что двусторонние американо-израильские учения были отменены в связи с эскалацией конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

До этого обозреватели газеты The New York Times пришли к выводу, что атака ХАМАС стала возможной из-за оперативных и разведывательных провалов Израиля.

9 октября сын Трампа заметил американские автоматы на видео с палестинцами. Накануне издание Sky News опубликовало кадры, на которых восторженные палестинцы на Западном берегу радуются началу боевых действий ХАМАС, стреляя в воздух из оружия, похожего на М4.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.