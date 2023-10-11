В Кремле рассказали о роли России в палестино-израильском конфликте

Россия сохранила сбалансированный подход и ведет диалог с обеими сторонами-участницами конфликта в Израиле. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия в свое время сыграет роль во время урегулирования конфликта израильской и палестинской стороной.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.