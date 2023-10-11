В США назвали самое эффективное оружие России в борьбе с украинскими военными

Российские военные наносят серьезные удары по западной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая стоит миллионы долларов. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Хамблинг в статье для 19FortyFive.

В частности, журналист выделил российские дроны «Ланцет». По его словам, эти беспилотники-камикадзе доказали, что могут поражать самые разные цели, в том числе боевые танки и самолеты на авиабазах.

«Такие характеристики должны заставить западных аналитиков обратить на них внимание, но, возможно, больше всего тревожит впечатляющий послужной список «Ланцета» в борьбе с артиллерией и средствами ПВО», — отметил Хамблинг.

Обозреватель считает, что этот беспилотник может также хорошо себя показать в борьбе с артиллерией и системами противовоздушной обороны (ПВО).

До этого другой обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс также отмечал, что ВСУ столкнулись с серьезной угрозой из-за дрона-камикадзе «Ланцет».

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