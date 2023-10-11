Британия и союзники выделят Украине новый пакет военной помощи

Великобритания и ее союзники объявят на встрече контактной группы в Брюсселе о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки на сумму более чем в £100 млн (примерно $123 млн). Об этом сообщается на сайте министерства обороны королевства.

Отмечается, что эти средства возьмут из Международного фонда поддержки Украины (IFU), который под председательством Великобритании объединяет Данию, Норвегию, Швецию, Нидерланды, Исландию и Литву.

По данным британского минобороны, новый транш поможет освободить украинские поля от мин, также средства пойдут на обслуживание боевых машин и усиление оборонительных сооружений для защиты важных объектов инфраструктуры страны. Кроме того, Украина получит оборудование для построения мостов и осуществления переправ, а также машины для ликвидации невзрывных заграждений.

О предоставлении Украине новой помощи объявят министр обороны Великобритании Грант Шаппс и его коллеги по фонду на встрече контактной группы в Брюсселе 11 октября.

11 октября в Брюсселе состоится очередная 16 по счету встреча в формате «Рамштайн», а также ожидаются встреча министров обороны стран НАТО и заседания Совета Украина-НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в бельгийскую столицу.

Ожидается, что в ходе сегодняшней встречи стороны обсудят продолжающийся кризис на Украине и тесную координацию международного сообщества по предоставлению украинскому народу средств, необходимых для защиты.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.