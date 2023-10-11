Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ у Берестового в ДНР

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Берестовое в Донецкой народной республике.

Вооружения и военнослужащих ВСУ уничтожила артиллерия 88-й бригады «Южной» группировки войск сил РФ.

Отмечается, что контроль точности огня и наведение огня артиллерии корректировались операторами беспилотных летательных аппаратов.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ российскими военнослужащими операторами БПЛА. Операторы беспилотников выявили группы вражеских боевиков и сбросили боеприпасы.

8 октября оборонное ведомство России показало видео, на котором российские военные уничтожили бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины. На кадрах видно, что российские разведывательные беспилотники передают координаты мест, где находятся техника ВСУ и группы военнослужащих противника.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий