Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Берестовое в Донецкой народной республике.

Вооружения и военнослужащих ВСУ уничтожила артиллерия 88-й бригады «Южной» группировки войск сил РФ.

Отмечается, что контроль точности огня и наведение огня артиллерии корректировались операторами беспилотных летательных аппаратов.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ российскими военнослужащими операторами БПЛА. Операторы беспилотников выявили группы вражеских боевиков и сбросили боеприпасы.

8 октября оборонное ведомство России показало видео, на котором российские военные уничтожили бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины. На кадрах видно, что российские разведывательные беспилотники передают координаты мест, где находятся техника ВСУ и группы военнослужащих противника.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.