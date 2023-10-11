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В Запорожье сообщили о ситуации с кассетными боеприпасами ВСУ

Рогов заявил, что ВСУ обстреливают позиции просроченными кассетными боеприпасами

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреливают позиции российских войск просроченными кассетными боеприпасами, многие из которых не разрываются, сообщает РИА Новости.

«Неразорвавшихся кассетных боеприпасов очень много. Украинские боевики используют устаревшие виды вооружения. Они бьют ими постоянно в районе линии боевого соприкосновения, а также по Токмаку, Молочанску и прочим населенным пунктам», — заявил Рогов.

Он призвал мирное население региона проявлять максимальную осторожность — неразорвавшиеся боеприпасы остаются крайне опасными и должны быть утилизированы только соответственно обученными специалистами.

Ранее женщина получила осколочные ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины Курской области.

Кроме того, повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города Рыльск.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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