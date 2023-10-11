Подразделения украинских военных, находящихся в Авдеевке на части Донецкой народной республики, в данный момент в очень сложной ситуации, считает депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского парламентария.

«В Авдеевке очень сложная ситуация. Нужно все туда и немедленно», — подчеркнул Гончаренко.

В настоящий момент украинский политик не уточняет, как именно обстоят дела у Вооруженных сил Украины в Авдеевке и какие дальше могут быть перспективы.

Перед этим советник главы ДНР Ян Гагин подчеркивал, что Вооруженные силы России уничтожили два укрепрайона ВСУ в Авдеевке. В ходе наступательных действий российские военные также поразили до 20 единиц украинской техники.

Также подполковник Андрей Марочко заявлял, что ВСУ безуспешно атаковали на Купянском направлении. Известно, что замысел украинцев был своевременно предугадан.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.