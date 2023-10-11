ЦАХАЛ уничтожила не менее тысячи боевиков ХАМАС с 7 октября

Армия Израиля уничтожила по меньшей мере 1 тыс. вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС с 7 октября. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на радио Kan, которое ссылается на представителя израильских военных.

Военный заявил, что к настоящему времени «насчитали 1 000 тел террористов».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.