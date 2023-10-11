Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство самолетов Ил-76М-90 и ремонт Ан-124-100 на предприятии ПАО «Ил» в Ульяновске. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как указали в министерстве, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь доложил Шойгу, что в производстве завода «Авиастар» в различной степени готовности находятся самолеты Ил-76МД-90А, предусмотренные производственной программой 2023 года. Он также указал, что самолеты, запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки.

На совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации Шойгу заявил, что к 2025 году нужно удвоить число самолетов Ан-124-100, поскольку к ним появились двигатели, а также возможности для их модернизации.

Министр обороны РФ также указал на необходимость увеличения парка военно-транспортной авиации РФ за счет последней модификации Ил-76.

10 октября Шойгу проинспектировал предприятие Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Ульяновске. Руководители предприятия доложили министру о готовности досрочной передачи в Вооруженные силы РФ в октябре очередного дивизиона ЗРК «Бук-М3». Первый дивизион ЗРК отгрузили досрочно в сентябре.

7 октября Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса акционерного общества (АО) «Красмаш» в Красноярском крае.

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