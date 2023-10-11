В ДНР сообщили о продвижении российских войск в Авдеевке

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что за минувшие сутки российские войска продвинулись в Авдеевке, уничтожив два укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гагина, в ходе наступательных действий российские военные также поразили до 20 единиц украинской техники. Советник главы ДНР добавил, что в настоящее время ВС РФ продолжают наносить артиллерийские удары по позициям ВСУ в городе.

До этого начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что артиллеристами группировки в Донецкой народной республике были поражены укрепленный пункт и пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что уровень профессионализма украинских военных в зоне специальной военной операции падает, а у российских бойцов он, наоборот, растет. Это ведет к изменению линии боевого соприкосновения в сторону западных границ Украины. Военный эксперт подчеркнул, что такой процесс идет постоянно на всех направлениях.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.