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Подполковник рассказал о безуспешной попытке ВСУ прорвать линию обороны РФ под Купянском

Подполковник Марочко: ВСУ безуспешно атакуют на Купянском направлении

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Reuters

Вооруженные силы Украины безуспешно предпринимают штурмовые действия на Купянском направлении. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, северо-западнее населенного пункта Купянск украинские военные, используя три штурмовые группы, численностью до взвода в каждой, попытались прорвать российскую линию обороны и отрезать от снабжения передовые подразделения.

Марочко утверждает, что замысел украинцев был своевременно предугадан, по ним было нанесено огневое поражение при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Подполковник уточнил, что, понеся потери, украинские подразделения отступили и отказались от дальнейших наступательных действий.

Утром 11 октября начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что российские вертолеты и штурмовики нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении.

По его словам, в нанесении ударов в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также самолеты штурмовой авиации.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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