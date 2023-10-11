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Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Минобороны: средства ПВО перехватили два украинских БПЛА над Брянской областью

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РИА Новости

В ночь на среду российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Вечером 10 октября Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки БПЛА в Брянской области. Как передавало министерство, средства ПВО сбили украинский дрон.

До этого Минобороны России сообщило о попытке атаки беспилотника на Белгородскую область.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кроме этого, системы ПВО перехватили две зенитные ракеты комплекса С-200, переоборудованные в ударный вариант. Средства радиоэлектронной борьбы также подавили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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