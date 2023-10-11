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Американский военный признался в продаже Китаю секретных данных

Служащий ВМС США Вэньхэн Чжао признался в продаже разведке КНР секретных данных

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Lance Cpl. Mackenzie Binion/U.S. Marine Corps via AP

По информации, опубликованной агентством Reuters, служащий ВМС США по имени Вэньхэн Чжао признался в получении взяток за передачу секретной информации разведслужбе Китая.

26-летний военный признался, что отправлял фотографии планов военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе и схемы радиолокационной системы на американской военной базе на Окинаве в Японии своему китайскому контакту.

За предоставленную информацию Чжао получил около 15 тысяч долларов.Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее отставного сержанта американской военной разведки по имени Джозефа Шмидта также арестовали после его возвращения из Гонконга в Сан-Франциско. Министерство юстиции США сообщило о том, что Шмидт предпринял попытку передать Китаю секретные данные. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что руководитель управления въезда-выезда министерства общественной безопасности КНР Чжэн Байган заявил, что Китай предлагает странам БРИКС увеличить обмен разведданными в целях совместной борьбы с незаконной миграцией.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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