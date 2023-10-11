Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах. Будьте осторожны! Находитесь в укрытии!» — говорится в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

8 октября назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что транспортная база и предприятие в результате взрыва получили повреждения в подконтрольной Киеву части региона.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.