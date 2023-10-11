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Израиль нанес удары по военно-морским объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС, используемые движением для атак на израильском побережье. Об этом сообщает Haaretz.

Как передает издание, в числе пораженных целей ЦАХАЛ доки Хан-Юниса и Газа. Армия Израиля также сообщила о ликвидации водолаза, который пытался проникнуть в страну.

До этого стало известно, что дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа подвергся атаке со стороны Армии обороны Израиля.

В пресс-службе ЦАХАЛ также сообщали, что израильские военные нанесли удары по более чем 200 целям в районе Аль-Фуркан в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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