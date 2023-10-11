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США поучаствуют в заседании контактной группы по Украине

Глава Пентагона Остин поучаствует в заседании контактной группы по Украине

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Shannon Stapleton/Reuters

Министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Чарльз Браун отбыли в Брюссель для участия в среду во встрече контактной группы по обороне Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Пентагоне подчеркнули, что это будет 16-е заседание группы. В нем поучаствуют министры обороны и высокопоставленные военные чиновники почти из 50 стран. Они обсудят продолжающийся кризис на Украине и тесную координацию международного сообщества по предоставлению украинскому народу средств, необходимых для защиты.

До этого стало известно, что Вашингтон 11 октября планирует объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $200 млн.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что международные резервы страны в сентябре сократились на 1,7%, составив $39,7 млрд, они уменьшаются второй месяц подряд.

Он добавил, что это было ожидаемо, ведь в сентябре Национальный банк Украины продал рекордный объем валюты с начала 2023 года.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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