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Артиллеристы группировки «Юг» поразили в ДНР пункт управления дронами ВСУ

Минобороны: артиллерия группировки «Юг» поразила в ДНР пункт управления дронами

Артиллеристами группировки российских войск «Юг» в Донецкой народной республике были поражены укрепленный пункт и пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил ТАСС.

По словам офицера, расчеты артиллерийских орудий поразили опорный пункт украинских подразделений, находившийся в Спорном, и пункт управления дронами, расположенный в Первомайском.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Алексей Леонков заявил, что уровень профессионализма украинских военных в зоне специальной военной операции (СВО) падает, а у российских бойцов он, наоборот, растет. Это ведет к изменению линии боевого соприкосновения в сторону западных границ Украины. Военный эксперт подчеркнул, что такой процесс идет постоянно на всех направлениях.

До этого военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что Авдеевка и Марьинка являются сейчас наиболее важными направлениями для Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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