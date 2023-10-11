Эксперт Леонков рассказал о падении уровня профессионализма ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что уровень профессионализма украинских военных в зоне СВО падает, а у российских бойцов он, наоборот, растет. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

По мнению Леонкова, падение профессионализма украинской армии ведет к изменению линии боевого соприкосновения в сторону западных границ Украины. Военный эксперт подчеркнул, что такой процесс идет постоянно на всех направлениях.

Леонков объяснил медленное продвижение российских войск тем, что они ведут боевые действия так, как их не вело ни одно государство в мире. Дома граждан не разрушаются, берегутся их жизни. Кроме того, командование бережет российских солдат, не бросая их, к примеру, в «мясные штурмы». Поэтому войска РФ несут минимальные потери. Но такая тактика является причиной медленного продвижения.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что Авдеевка и Марьинка являются сейчас наиболее важными направлениями для Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.