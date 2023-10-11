Израиль нанес удар по дому командира «Бригады Аль-Кассам»

Дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа подвергся атаке со стороны Армии обороны Израиля, убиты его ближайшие родственники. Об этом сообщает Haaretz.

В публикации отмечается, что ЦАХАЛ атаковал дом Ад-Дейфа в Хан-Юнисе. Был убит его отец, брат, дети и другие родственники.

О судьбе самого командующего не сообщается.

До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военные нанесли удары по более чем 200 целям в районе Аль-Фуркан в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».