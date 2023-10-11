Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Аль-Фуркане

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что военные нанесли удары по более чем 200 целям в районе Аль-Фуркан в секторе Газа, передает ТАСС.

В ЦАХАЛ заявили, что удары нанесли десятки израильских истребителей.

В пресс-службе добавили, что из района Аль-Фуркан идет «большое количество терактов на Израиль».

До этого в Армии обороны Израиля заявили, что первый американский самолет с боеприпасами для израильской армии прибыл в ночь на среду, 11 октября, в Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».