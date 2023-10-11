В РФ разработали высокоскоростной дрон «Тубус»

Российские ученые разработали новый беспилотный летательный аппарат под названием «Тубус», который обладает высокой скоростью и предназначен для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника на фронте. Информацию об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе агентству ТАСС.

«Тубус» имеет скорость полета 250-300 км/ч, что делает его гораздо быстрее, чем другие беспилотные аппараты, летающие со скоростью 100-150 км/ч. Благодаря своей высокой скорости «Тубус» становится менее уязвимым для стрелкового оружия противника. Кроме того, он обладает дальностью полета 30-40 км, что позволяет эффективно атаковать артиллерию противника в глубине фронта, что является одной из основных задач в настоящее время.

Вес самого аппарата составляет 10 кг, а пусковой установки — 5 кг. Это делает его переносным устройством.

Как сообщается, «Тубус» успешно прошел внутренние испытания. Через пару месяцев состоятся официальные испытания дрона в зоне СВО.

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