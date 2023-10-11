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Журналиста из США сильно впечатлило уничтожение «Ланцетом» на аэродроме самолета ВСУ

Forbes: новый вариант «Ланцета» может уничтожить самолеты ВСУ на аэродромах

Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона-камикадзе «Ланцет».

Журналист, сославшись на видео, выложенное в социальной сети X, сообщил о поражении «Ланцетом» украинского штурмовика Су-25 на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Он отметил, что это уже второй за три недели удар российского дрона по украинскому самолету на этом аэродроме.

Экс подчеркнул, что новая версия «Ланцета» обладает гораздо большей дальностью полета, чем предыдущая. Поэтому новая версия беспилотника представляет серьезную угрозу для военно-воздушных сил Украины. Журналист пришел к выводу, что украинское командование, судя по всему, не извлекло урока из предыдущего удара российского беспилотника по аэродрому Долгинцево, во время которого 19 сентября был уничтожен истребитель МиГ-29.

По мнению Экса, если на Украине не начнут прятать свои самолеты, то они могут быть уничтожены российскими «Ланцетами».

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Украины ожидают рекордного количества атак российских беспилотников на свою территорию этой зимой.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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