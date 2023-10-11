Глава МИД Канады сообщила об эвакуации канадцев из Израиля с помощью военной авиации

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что канадских граждан планируется эвакуировать из Израиля с помощью военных самолетов. Об этом глава МИД написала на своей странице в социальной сети X.

Жоли подчеркнула, что эвакуация канадцев намечена на ближайшее время. На самолеты военно-воздушных сил Канады будут допускаться не только граждане страны, но и члены их семей, имеющие другое гражданство. Кроме того, канадские власти окажут помощь тем, кто не может самостоятельно добраться до аэропорта Тель-Авива.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация поможет эвакуировать белорусских граждан из сектора Газа.

До этого посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявлял, что эвакуацию из Израиля запросили несколько сотен россиян. По его словам, две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды почти в регулярном режиме.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.