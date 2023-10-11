США передали Израилю боеприпасы

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что первый американский самолет с боеприпасами для израильской армии прибыл в ночь 11 октября в Израиль, передает ТАСС.

Отмечается, что самолет с передовыми боеприпасами приземлился на базе Неватим. Снаряды предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям.

Израильские военные выразили Вашингтону признательность за поддержку.

До этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.