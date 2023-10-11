Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Авианосец ВМФ США прибыл в восточную часть Средиземного моря

Авианосец ВМС США «Джеральд Форд» прибыл в Восточное Средиземноморье

close
100%
Class Ridge Leoni/U.S. Navy/AP

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что авианосная группа прибыла, чтобы сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны.

Глава CENTCOM генерал Майкл Курилла подчеркнул, что прибытие авианосца должно послужить сигналом сдерживания в случае, если враждебно настроенная по отношению к Израилю сторона попытает воспользоваться ситуацией.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отправка авианосца США нацелена на удержание эскалации в Израиле.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий