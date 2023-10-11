Авианосец ВМФ США прибыл в восточную часть Средиземного моря

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что авианосная группа прибыла, чтобы сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны.

Глава CENTCOM генерал Майкл Курилла подчеркнул, что прибытие авианосца должно послужить сигналом сдерживания в случае, если враждебно настроенная по отношению к Израилю сторона попытает воспользоваться ситуацией.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отправка авианосца США нацелена на удержание эскалации в Израиле.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.