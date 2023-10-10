Армия обороны Израиля заявила об обстрелах со стороны Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала обстрелы со стороны Сирии. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Как указали в израильской армии, некоторые из ракет пересекли границу Израиля и приземлились на открытой местности.

До этого агентство SANA со ссылкой на сирийское министерство иностранных дел сообщало, что Сирия солидарна с действиями «Исламского движения сопротивления» в Израиле.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».