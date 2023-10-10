В США заявили о мощи армии России

Россия построила большую и мощную армию во время СВО. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

По словам Макгрегора, Россия очень сильно нарастила Вооруженные силы, модернизировала и реорганизовала их во время спецоперации.

Возможно такой мощной армии в Европе не было с начала 1980-х годов, добавил экс-советник главы Пентагона.

В конце сентября начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил о неожиданной крепости линии обороны Вооруженных сил Российской Федерации, что привело к замедленному прогрессу украинского контрнаступления.

Кроме того, в том же месяце, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны страны продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе за счет поставок современного оружия.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.