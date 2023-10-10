Более сотни тел бойцов ХАМАС обнаружены в израильском кибуце Беэри

Более сотни тел бойцов ХАМАС были найдены недалеко от границы с сектором Газа. Об этом сообщил канал i24 News.

«Сто три тела террористов ХАМАС найдены в израильской общине Беэри недалеко от границы с сектором Газа», — сказано в сообщении телеканала.

До этого сообщалось, что тела 200 израильтян были найдены в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля. Армия обороны Израиля допустила журналистов в разрушенный боевиками ХАМАС населенный пункт, который находится всего в нескольких километрах от сектора Газа.

Израильская государственная телерадиокомпания Kan также передавала, что армия Израиля по состоянию на 20:00 по московскому времени 9 октября атаковала 1 707 целей радикалов в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.