В конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО «Железный купол» на $2 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление автора документа конгрессвумен Клаудии Тенни.

Уточняется, что законопроект уже получил поддержку более чем полутора десятков конгрессменов от обеих партий американского конгресса.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США переброской авианосной ударной группы в восточную часть Средиземного моря к берегам Ближнего Востока повышают риски эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него новых сторон.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.