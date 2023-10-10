Армия Израиля переходит к полноценному наступлению против сектора Газа

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия страны переходит к полноценному наступлению против сектора Газа. Его слова передает Times of Israel.

Галант указал, что им были сняты все ограничения и армия Израиля восстановила контроль над своей территорией.

До этого МИД Палестины в своем Twitter обвинил армию Израиля в атаках с запрещенным белым фосфором.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».