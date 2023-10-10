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Эрдоган осудил уничтожение турецкого БПЛА силами США

Эрдоган заявил, что уничтожение США турецкого БПЛА не подобает духу союзничества

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уничтожение США турецкого БПЛА не подобает духу союзничества, сообщает РИА Новости.

«В Сирии находится более 20 американских баз. Что делают американские базы в Сирии. Но вот США сбивают беспилотный летательный аппарат Турции. Не является ли партнером США в НАТО, не является ли союзником? Как это оценить? Называть партнером, когда (США) выгодно, с другой — вооружать и обучать террористические организации, превращать Сирию и Ближний Восток в кровавое озеро?» — заявил Эрдоган.

Также турецкий президент призвал мировое сообщество к построению справедливого мира.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что палестино-израильское обострение не закончится за одну или две недели.

Эрдоган также заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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