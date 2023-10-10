Эрдоган осудил уничтожение турецкого БПЛА силами США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уничтожение США турецкого БПЛА не подобает духу союзничества, сообщает РИА Новости.

«В Сирии находится более 20 американских баз. Что делают американские базы в Сирии. Но вот США сбивают беспилотный летательный аппарат Турции. Не является ли партнером США в НАТО, не является ли союзником? Как это оценить? Называть партнером, когда (США) выгодно, с другой — вооружать и обучать террористические организации, превращать Сирию и Ближний Восток в кровавое озеро?» — заявил Эрдоган.

Также турецкий президент призвал мировое сообщество к построению справедливого мира.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что палестино-израильское обострение не закончится за одну или две недели.

Эрдоган также заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».