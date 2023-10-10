Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА в Брянской области

Минобороны РФ: средства ПВО сбили беспилотник в Брянской области

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки БПЛА в Брянской области.

Как утверждает министерство, средства ПВО сбили украинский дрон.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке атаки беспилотника на Белгородскую область.

Как утверждает Минобороны, средства ПВО сбили украинский беспилотник.

Также российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме этого, системы ПВО перехватили две зенитные ракеты комплекса С-200, переоборудованные в ударный вариант. Средства радиоэлектронной борьбы также подавили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно сообщению МО РФ, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях также были устранены беспилотники.

7 октября Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам на территории России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий