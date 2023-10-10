Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА в Брянской области

Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки БПЛА в Брянской области.

Как утверждает министерство, средства ПВО сбили украинский дрон.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке атаки беспилотника на Белгородскую область.

Как утверждает Минобороны, средства ПВО сбили украинский беспилотник.

Также российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме этого, системы ПВО перехватили две зенитные ракеты комплекса С-200, переоборудованные в ударный вариант. Средства радиоэлектронной борьбы также подавили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно сообщению МО РФ, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях также были устранены беспилотники.

7 октября Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам на территории России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.