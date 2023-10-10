Пашинян высказался о будущем российских миротворцев в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае выхода российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха они должны вернуться в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию», — сказал Пашинян.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе необходимо для местных жителей и посреднических контактов с Азербайджаном. Как отметил дипломат, нельзя исключать, что граждане, которые решили уехать из Карабаха, захотят вернуться туда. Он считает, что наличие российских миротворцев станет для этих людей «дополнительным фактором спокойствия».

Галузин подчеркнул, что «модальность дальнейшего пребывания» миротворцев РФ в этом регионе будет обсуждаться и решаться между Москвой и Баку «по установленным каналам».

По его словам, при посредничестве миротворцев осуществляются контакты между Баку и Степанакертом в «комплексе очень сложных вопросов, связанных с дальнейшим обустройством в Карабахе».

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.