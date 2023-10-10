МИД сообщил об изменении деятельности миротворцев РФ в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе кардинально изменилась, поэтому деятельность российских миротворцев скорректируют согласно новым условиям, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ЕС в Праге признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, а позднее подтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне 2023 года.

«Таким образом, условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион, были серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после боестолкновения 19–20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована», — сказала она.

8 октября сообщалось, что российские миротворцы свернули посты в Мардакертском и в Мартунинском районах Карабаха.

7 октября был упразднен наблюдательный пост в Аскеранском районе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.