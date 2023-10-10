Израиль открыл огонь по Ливану в ответ на обстрел

Военные Израиля открыли артиллерийский огонь в сторону Ливана в ответ на обстрел оттуда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение армейской пресс-службы.

Таким образом Израиль отвечает на огонь с территории Ливана, пояснили в израильском ведомстве.

9 октября армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана. При этом ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что его страна не намерена вступать в конфликт Израиля и Палестины после нападения боевиков радикальной группировки ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.