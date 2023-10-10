Рябков раскрыл, что США готовились в Неваде к ядерным испытаниям

Россия зафиксировала признаки того, что американские военные вели подготовку к ядерным испытаниям в Неваде. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передал ТАСС.

«Признаки того, что на Невадском полигоне ведутся или велись, по крайне мере до последнего времени, соответствующие работы, есть», — сказал он.

Дипломат обратил внимание, что «все зависит от США»: если Вашингтон пойдет «по разрушительному пути», то Россия будет вынуждена «отзеркалить».

То есть, эскалация может привести к возобновлению ядерных испытаний. Рябков счел это «крайне негативным сценарием», к которому «тоже надо быть готовым».

10 октября замглавы МИД отметил, что Россия может начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в понижении ядерного порога в доктрине страны: сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию российского государства.

Ранее в КНДР заявили о повышении угрозы «термоядерной войны».