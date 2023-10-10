ХАМАС выпустил более 100 ракет по израильскому Ашкелону, передает Telegram-канал SHOT.

Местные жители отмечают, что никогда не видели столь масштабного обстрела. Сирены звучат и в других городах Израиля.

Ранее ХАМАС призвал жителей Ашкелона на юге Израиля покинуть свои дома из-за планирующегося обстрела.

До этого сообщалось, что палестинское движение ХАМАС не покинет сектор Газа. Об этом заявил представитель движения Хусам Бадран.

Израиль 8 октября призвал жителей сектора Газа покинуть дома. Однако Бадран считает, что, помимо самих членов ХАМАС, местные жители тоже будут оставаться на месте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.