Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ХАМАС выпустил более 100 ракет по израильскому Ашкелону

ХАМАС обстрелял ракетами Ашкелон

close
100%
Majdi Fathi/Global Look Press

ХАМАС выпустил более 100 ракет по израильскому Ашкелону, передает Telegram-канал SHOT.

Местные жители отмечают, что никогда не видели столь масштабного обстрела. Сирены звучат и в других городах Израиля.

Ранее ХАМАС призвал жителей Ашкелона на юге Израиля покинуть свои дома из-за планирующегося обстрела.

До этого сообщалось, что палестинское движение ХАМАС не покинет сектор Газа. Об этом заявил представитель движения Хусам Бадран.

Израиль 8 октября призвал жителей сектора Газа покинуть дома. Однако Бадран считает, что, помимо самих членов ХАМАС, местные жители тоже будут оставаться на месте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий