В Ираке назвали естественным следствием обострившийся конфликт в Израиле

Конфликт между Палестиной и Израилем стал «естественным следствием» политики Израиля и мирового сообщества. Так считает премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, пишет ТАСС.

По словам премьера, эскалация в Палестине — очень опасное развитие ситуации, которая связана с нарушением прав самих палестинцев.

Судани подчеркнул, что Ирак выступает за мирное решение конфликта между Палестиной и Израилем, поэтому готов внести свой вклад в решение ситуации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.