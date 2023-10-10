Российские бойцы анонсировали создание «Авдеевского котла» для ВСУ

Российские части перешли в наступление, чтобы взять в котел подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Армия России перешла в наступление, стремясь взять в котел Авдеевку», — уточнили в сообщении.

Вооруженные силы России наносят удары по Авдеевке из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц. Авиация сбрасывает бомбы и авиаракеты.

По данным канала, активные бои ведутся в районе населенных пунктов Красногоровка, Степовое, Бердычи и Водяного.

Цель российских солдат — продвинуться и закрепиться вдоль лесополосы у железнодорожной ветки и взять под контроль северную часть поселка Опытное.

6 октября в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских самолетов за неделю.

Также в ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на Донецком направлении более 1 745 военных и 18 танков.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.