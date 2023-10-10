Египет рассказал о планах по остановке палестино-израильского конфликта

Египет активизирует свои контакты с палестинской и израильской стороной, чтобы остановить эскалацию. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, пишет ТАСС.

До этого на границе Египта и сектора Газа закрыли КПП « Рафах» из-за обстрелов. После этого стало известно, что двое египетских рабочих пострадали от осколков.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее стало известно, что американские власти несколько месяцев пытаются добиться от Египта начала поставок вооружений Украине, но Каир не поддается давлению.