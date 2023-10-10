Захарова назвала путь решения конфликта между Израилем и Палестиной

Полностью решить конфликт Израиля и Палестины можно только через прямые переговоры. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что переговоры должны воплощать принципы обоих государств.

Что касается участия России, то страна готова и дальше оказывать всестороннее содействие сторонам для сведения уровня эскалации и конфронтации к нулю. Захарова отметила, что Москва находится в тесном контакте с ведущими державами региона.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в тот же день ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.