Израильские силы ликвидировали высокопоставленного члена политбюро ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала еще одного из высокопоставленных членов политбюро палестинского движения ХАМАС Закарию Абу Маамра, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации израильского военного ведомства, этот человек является главой управления национальных связей организации.

До этого Израиль сообщал о ликвидации министра экономики ХАМАС.

10 октября израильские Вооруженные силы нанесли удары по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Операция Армии обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.