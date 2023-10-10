Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израильские силы ликвидировали высокопоставленного члена политбюро ХАМАС

ХАМАС подтвердило ликвидацию армией обороны Израиля еще одного члена политбюро

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала еще одного из высокопоставленных членов политбюро палестинского движения ХАМАС Закарию Абу Маамра, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации израильского военного ведомства, этот человек является главой управления национальных связей организации.

До этого Израиль сообщал о ликвидации министра экономики ХАМАС.

10 октября израильские Вооруженные силы нанесли удары по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Операция Армии обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий