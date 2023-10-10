Стало известно, почему Израиль пропустил угрозу атаки ХАМАС

Израиль упустил угрозу атаки ХАМАС, слишком полагаясь на технологии в оборонной сфере, а не на традиционную разведку, пишет газета Politico со ссылкой на экспертов.

По мнению экспертов, Израилю стоит вернуться к прежним методам разведки, которые предполагают внедрение своих людей в ряды противника.

Чтобы эффективно бороться с террористами, Израилю недостаточно только лишь технологий, необходимы надежные источники внутри ХАМАС, отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС не покинет сектор Газа.

Израиль 8 октября призвал жителей сектора Газа покинуть дома. Однако Бадран считает, что, помимо самих членов ХАМАС, местные жители тоже будут оставаться на месте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.